Kirsch (Schoepp) Marie Madeleine — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kirsch (Schoepp) Marie Madeleine

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Место рождения

Nousseviller, Moselle, Lorraine, France

Дата рождения

1738

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Nousseviller, Moselle, Lorraine, France
Бракосочетание
07.06.1768

Муж: Kirsch Daniel

Volmunster, Moselle, Lorraine, France
Рождение ребёнка
05.04.1769

Сын: Kirsch Jean Roulier

Отец ребёнка: Kirsch Daniel

Nousseviller-lès-Bitche, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Рождение ребёнка
28.03.1770

Сын: Kirsch Nicolas

Отец ребёнка: Kirsch Daniel

Nousseviller, Moselle, Lorraine, France
Рождение ребёнка
22.01.1772

Сын: Kirsch Gaspard

Отец ребёнка: Kirsch Daniel

Nousseviller-lès-Bitche, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Рождение ребёнка
03.09.1774

Дочь: Anne Marie

Отец ребёнка: Kirsch Daniel

Nousseviller-lès-Bitche, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
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