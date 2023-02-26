Kirsch (Schoepp) Marie Madeleine
Место рожденияNousseviller, Moselle, Lorraine, France
Дата рождения1738
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Nousseviller, Moselle, Lorraine, France
Бракосочетание
07.06.1768
Муж: Kirsch Daniel
Volmunster, Moselle, Lorraine, France
Рождение ребёнка
05.04.1769
Сын: Kirsch Jean Roulier
Отец ребёнка: Kirsch Daniel
Nousseviller-lès-Bitche, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Рождение ребёнка
28.03.1770
Сын: Kirsch Nicolas
Отец ребёнка: Kirsch Daniel
Nousseviller, Moselle, Lorraine, France
Рождение ребёнка
22.01.1772
Сын: Kirsch Gaspard
Отец ребёнка: Kirsch Daniel
Nousseviller-lès-Bitche, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Рождение ребёнка
03.09.1774
Дочь: Anne Marie
Отец ребёнка: Kirsch Daniel
Nousseviller-lès-Bitche, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE