Баранов Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Алексей Геннадьевич
Мать ребёнка: Баранова Татьяна
Рождение ребёнка
27.05.?
Сын: Баранов Александр Геннадьевич
Мать ребёнка: Баранова Татьяна
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Алексей Геннадьевич
Мать ребёнка: Баранова Татьяна
Смерть
Неизвестно