Баранова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Алексей Геннадьевич

Отец ребёнка: Баранов Геннадий

Рождение ребёнка
27.05.?

Сын: Баранов Александр Геннадьевич

Отец ребёнка: Баранов Геннадий

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Алексей Геннадьевич

Отец ребёнка: Баранов Геннадий

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