Баранова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Алексей Геннадьевич
Отец ребёнка: Баранов Геннадий
Рождение ребёнка
27.05.?
Сын: Баранов Александр Геннадьевич
Отец ребёнка: Баранов Геннадий
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Алексей Геннадьевич
Отец ребёнка: Баранов Геннадий