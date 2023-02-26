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Евдокия Фомина

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Место рождения

д.Слобода вотчины Дмитрия Лидова Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

03.03.1822

Дата смерти

07.05.1834

Пол

Женский

Отец

1784 г.р.

Мать

1789 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1822

Отец: Амелчинин Фома Герасимов

Мать: Пелагея Васильева

д.Слобода вотчины Дмитрия Лидова Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
07.05.1834
д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище
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