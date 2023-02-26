Евдокия Фомина
Место рожденияд.Слобода вотчины Дмитрия Лидова Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения03.03.1822
Дата смерти07.05.1834
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1822
Отец: Амелчинин Фома Герасимов
Мать: Пелагея Васильева
д.Слобода вотчины Дмитрия Лидова Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
07.05.1834
д.Слобода вотчины помещика Петра Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Слободском кладбище