(Маракуева) Мария Кузьминична
Место рождения
Дата рождения16.07.1852 ст.
Дата смерти02.09.1854 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1852 ст.
Крещение
17.07.1852 ст.
Якиманское, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Восприемники: Вед-ва Гос. Им. Павельцовской волости дер. Миронцева кр-н Игнатий Григорьев, той же дер. девка Праскева Артемиева
Смерть
02.09.1854 ст.
от поноса
Похороны
04.09.1854 ст.
Обухово, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
при Церкви