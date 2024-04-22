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(Маракуева) Мария Кузьминична

Место рождения

Миронцево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

16.07.1852 ст.

Дата смерти

02.09.1854 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1852 ст.

Отец: Маракуев Кузьма Михайлов

Мать: Маракуева Матрёна Георгиева (Егорова)

Миронцево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Крещение
17.07.1852 ст.
Якиманское, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Восприемники: Вед-ва Гос. Им. Павельцовской волости дер. Миронцева кр-н Игнатий Григорьев, той же дер. девка Праскева Артемиева
Смерть
02.09.1854 ст.
Миронцево, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
от поноса
Похороны
04.09.1854 ст.
Обухово, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
при Церкви
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