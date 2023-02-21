Вейде Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Вейде Алексей Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вейде Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Вейде Алексей Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно