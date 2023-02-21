Вейде Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вейде Антонина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Вейде Алексей Константинович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вейде Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Вейде Алексей Константинович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вейде Алексей Константинович

Смерть
Неизвестно
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