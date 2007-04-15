Морковкин Алексей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1922
Дата смерти15.04.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1951
Дочь: Власова Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Морковкина Евгения Фёдоровна
Рождение ребёнка
09.01.1954
Дочь: Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Морковкина Евгения Фёдоровна
Рождение ребёнка
24.11.1956
Сын: Морковкин Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Морковкина Евгения Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.04.2007