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Морковкин Алексей Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1922

Дата смерти

15.04.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1951

Дочь: Власова Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Морковкина Евгения Фёдоровна

Рождение ребёнка
09.01.1954

Дочь: Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Морковкина Евгения Фёдоровна

Рождение ребёнка
24.11.1956

Сын: Морковкин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Морковкина Евгения Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морковкина Евгения Фёдоровна

Смерть
15.04.2007
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