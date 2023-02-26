Прудникова Евпраксия Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1850
Дочь: Юлия Инокентиева
Отец ребёнка: Прудников Инокентий Иванов
Рождение ребёнка
13.03.1854
Дочь: Александра Инокентиева
Отец ребёнка: Прудников Инокентий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно