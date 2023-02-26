Прудникова Евпраксия Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прудникова Евпраксия Дмитриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1850

Дочь: Юлия Инокентиева

Отец ребёнка: Прудников Инокентий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.03.1854

Дочь: Александра Инокентиева

Отец ребёнка: Прудников Инокентий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прудников Инокентий Иванов

Смерть
Неизвестно
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