Дубина (Жгировская) Валентина Ивановна 1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дубина (Жгировская) Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Жгировский Иван Ипполитович

Мать: Жгировская (Гриб) Антонина Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дубина) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Дубин Иван Никитич

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель биологии
Рождение ребёнка
1949

Сын: Дубин Николай Иванович

Отец ребёнка: Дубин Иван Никитич

Смерть
1997
г.Минск
Похороны
Неизвестно
Дергаи, Минский район, Минская область

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