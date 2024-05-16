Дубина (Жгировская) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дубина) Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Дубин Иван Никитич
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель биологии
Рождение ребёнка
1949
Отец ребёнка: Дубин Иван Никитич
Смерть
1997
г.Минск
Похороны
Неизвестно
Дергаи, Минский район, Минская область