Жгировская (Гриб) Антонина Емельяновна
Место рожденияБеларусь, Самохваловичи
Дата рождения13.06.1895
Дата смерти01.09.1984
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1895
Отец: Гриб Емельян
Мать: не указана
Беларусь, Самохваловичи
Рождение ребёнка
07.04.1921
Дочь: Неронская (Жгировская) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Жгировский Иван Ипполитович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Дубина (Жгировская) Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Жгировский Иван Ипполитович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Галенчик (Жгировская) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Жгировский Иван Ипполитович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Жгировский Александр
Отец ребёнка: Жгировский Иван Ипполитович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Манкевич (Жгировская) Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Жгировский Иван Ипполитович
Рождение ребёнка
04.12.1932
Сын: Жгировский Вячеслав Иванович
Отец ребёнка: Жгировский Иван Ипполитович
Смерть
01.09.1984
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно