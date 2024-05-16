Жгировская (Гриб) Антонина Емельяновна 13.06.1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Жгировская (Гриб) Антонина Емельяновна

Место рождения

Беларусь, Самохваловичи

Дата рождения

13.06.1895

Дата смерти

01.09.1984

Пол

Женский

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1895

Отец: Гриб Емельян

Мать: не указана

Беларусь, Самохваловичи
Рождение ребёнка
07.04.1921

Дочь: Неронская (Жгировская) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Жгировский Иван Ипполитович

Дергаи, Минский район, Минская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Дубина (Жгировская) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Жгировский Иван Ипполитович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Галенчик (Жгировская) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Жгировский Иван Ипполитович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Жгировский Александр

Отец ребёнка: Жгировский Иван Ипполитович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Манкевич (Жгировская) Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Жгировский Иван Ипполитович

Рождение ребёнка
04.12.1932

Сын: Жгировский Вячеслав Иванович

Отец ребёнка: Жгировский Иван Ипполитович

Дергаи, Минский район, Минская область
Смерть
01.09.1984
Дергаи, Минский район, Минская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Дергаи, Минский район, Минская область

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