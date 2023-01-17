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Русецкий Фабиан Матвеев

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Место рождения

Новое Село, Хмельницька область

Дата рождения

1823

Дата смерти

До 1896

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Русецкий Матвей

Мать: не указана

Новое Село, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Русецкий Адам Фабианов

Мать ребёнка: Русецкая Анна Григориева

Новое Село, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Дария Фабианова

Мать ребёнка: Русецкая Анна Григориева

Новое Село, Хмельницька область
Рождение ребёнка
23.05.1857

Сын: Русецкий Дмитрий Фабианов

Мать ребёнка: Русецкая Анна Григориева

Новое Село, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Русецкая Аполония Лаврентьева

Смерть
До 1896
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