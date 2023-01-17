Русецкий Фабиан Матвеев
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиДо 1896
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Русецкий Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Русецкая Анна Григориева
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Дария Фабианова
Мать ребёнка: Русецкая Анна Григориева
Рождение ребёнка
23.05.1857
Сын: Русецкий Дмитрий Фабианов
Мать ребёнка: Русецкая Анна Григориева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1896