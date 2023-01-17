Русецкая Анна Григориева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русецкая Анна Григориева

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Место рождения

Новое Село, Хмельницька область

Дата рождения

1827

Дата смерти

До 1877

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Новое Село, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Русецкий Адам Фабианов

Отец ребёнка: Русецкий Фабиан Матвеев

Новое Село, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Дария Фабианова

Отец ребёнка: Русецкий Фабиан Матвеев

Новое Село, Хмельницька область
Рождение ребёнка
23.05.1857

Сын: Русецкий Дмитрий Фабианов

Отец ребёнка: Русецкий Фабиан Матвеев

Новое Село, Хмельницька область
Смерть
До 1877
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