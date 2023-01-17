Русецкая Анна Григориева
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиДо 1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Русецкий Фабиан Матвеев
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Дария Фабианова
Отец ребёнка: Русецкий Фабиан Матвеев
Рождение ребёнка
23.05.1857
Сын: Русецкий Дмитрий Фабианов
Отец ребёнка: Русецкий Фабиан Матвеев
Смерть
До 1877