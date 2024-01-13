Герасеева (Петрило) Елена Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасеева (Петрило) Елена Осиповна

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Место рождения

Ломанная ул., д.3, кв.65 (место жит.)

Дата рождения

1903

Дата смерти

14.03.1942

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Петрило? Осип

Мать: Петрило Марьяна

Ломанная ул., д.3, кв.65 (место жит.)
Бракосочетание
24.04.1923

Муж: Герасеев Михаил

г. Ленинград, РСФСР
Рождение ребёнка
?.04.1925

Сын: Герасеев / Geraseev Виктор / Victor

Отец ребёнка: Герасеев Михаил

г. Ленинград, РСФСР
Рождение ребёнка
29.03.1930

Дочь: Досужая Людмила

Отец ребёнка: Герасеев Михаил

г. Ленинград, РСФСР
Рождение ребёнка
09.01.1933

Сын: Geraseev Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Герасеев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасеев Дмитрий

Отец ребёнка: Герасеев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасеев Аркадий

Отец ребёнка: Герасеев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасеев Юрий

Отец ребёнка: Герасеев Михаил

Смерть
14.03.1942
г. Ленинград, РСФСР
Причина смерти: голод во время блокады Ленинграда
Похороны
Неизвестно
Волковское кладбище Санкт-Петербурга
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