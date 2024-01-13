Герасеева (Петрило) Елена Осиповна
Место рожденияЛоманная ул., д.3, кв.65 (место жит.)
Дата рождения1903
Дата смерти14.03.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Петрило? Осип
Мать: Петрило Марьяна
Ломанная ул., д.3, кв.65 (место жит.)
Бракосочетание
24.04.1923
Муж: Герасеев Михаил
г. Ленинград, РСФСР
Рождение ребёнка
?.04.1925
Сын: Герасеев / Geraseev Виктор / Victor
Отец ребёнка: Герасеев Михаил
г. Ленинград, РСФСР
Рождение ребёнка
29.03.1930
Дочь: Досужая Людмила
Отец ребёнка: Герасеев Михаил
г. Ленинград, РСФСР
Рождение ребёнка
09.01.1933
Сын: Geraseev Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Герасеев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасеев Дмитрий
Отец ребёнка: Герасеев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасеев Аркадий
Отец ребёнка: Герасеев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасеев Юрий
Отец ребёнка: Герасеев Михаил
Смерть
14.03.1942
г. Ленинград, РСФСР
Причина смерти: голод во время блокады Ленинграда
Похороны
Неизвестно
Волковское кладбище Санкт-Петербурга