Досужая (Герасеева) Людмила
Место рожденияг. Ленинград, РСФСР
Дата рождения29.03.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1930
Отец: Герасеев Михаил
Мать: Герасеева Елена Осиповна
г. Ленинград, РСФСР
Рождение ребёнка
10.12.1949
Дочь: Галкина Галина
Отец ребёнка: Досужий Григорий
Рождение ребёнка
18.08.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Досужий Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Досужий Григорий
Смерть
Неизвестно