Досужая (Герасеева) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Досужая (Герасеева) Людмила

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Место рождения

г. Ленинград, РСФСР

Дата рождения

29.03.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1930

Отец: Герасеев Михаил

Мать: Герасеева Елена Осиповна

г. Ленинград, РСФСР
Рождение ребёнка
10.12.1949

Дочь: Галкина Галина

Отец ребёнка: Досужий Григорий

Рождение ребёнка
18.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Досужий Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочикьян Григорий Макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Досужий Григорий

Смерть
Неизвестно
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