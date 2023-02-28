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Зюзиков Михаил Павлов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Зюзиков Павел Яковлев

Мать: Зюзикова Мария Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
12.02.1910

Жена: Зюзикова Ефросиния Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1916
Должность/Звание рядовой Воинская часть 52-й пех. зап. полк Место рождения Смоленская губ., Поречский уезд, г. Поречье Причина выбытия болен Дата события 14.10.1916 Тип документа Карточка на прибывших... Показать все
Смерть
Неизвестно
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