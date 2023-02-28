Зюзиков Михаил Павлов
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Зюзиков Павел Яковлев
Мать: Зюзикова Мария Михайлова
Бракосочетание
12.02.1910
Военная служба
1916
Должность/Звание рядовой Воинская часть 52-й пех. зап. полк Место рождения Смоленская губ., Поречский уезд, г. Поречье Причина выбытия болен Дата события 14.10.1916 Тип документа Карточка на прибывших... Показать все
Смерть
Неизвестно