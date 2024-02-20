Угнивенко Никита Никифорович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1872
Дата смерти26.04.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
18.10.1887
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
25.08.1888
Дочь: Дарья Никитина
Мать ребёнка: Угнивенко Параскева Ананьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Угнивенко Параскева Ананьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
26.04.1914
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-воспаление кишечника
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука