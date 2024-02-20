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Угнивенко Никита Никифорович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1872

Дата смерти

26.04.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Угнивенко Никифор Михайлович

Мать: Угнивенко Анна Иосифовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
18.10.1887

Жена: Угнивенко Параскева Ананьевна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
25.08.1888

Дочь: Дарья Никитина

Мать ребёнка: Угнивенко Параскева Ананьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1894

Сын: Угнивенко Иван Никитин

Мать ребёнка: Угнивенко Параскева Ананьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
26.04.1914
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-воспаление кишечника
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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