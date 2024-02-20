Угнивенко Иван Никитин
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1894
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1915
Сын: Угнивенко Григорий Иванович
Мать ребёнка: Угнивенко Марфа Самуиловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
03.10.1916
Мать ребёнка: Угнивенко Марфа Самуиловна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно