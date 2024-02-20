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Угнивенко Иван Никитин

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Угнивенко Никита Никифорович

Мать: Угнивенко Параскева Ананьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1915

Сын: Угнивенко Григорий Иванович

Мать ребёнка: Угнивенко Марфа Самуиловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
03.10.1916

Сын: Угнивенко Петр Иванович

Мать ребёнка: Угнивенко Марфа Самуиловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Угнивенко Марфа Самуиловна

Смерть
Неизвестно
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