Угнивенко Никифор Михайлович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1838
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
После 1872
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1872
Сын: Угнивенко Никита Никифорович
Мать ребёнка: Угнивенко Анна Иосифовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
16.07.1873
Дочь: Ефимия Никифоровна
Мать ребёнка: Угнивенко Олимпиада Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
07.07.1875
Сын: Угнивенко Прокофий Никифорович
Мать ребёнка: Угнивенко Олимпиада Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Угнивенко Анна Иосифовна
Смерть
Неизвестно