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Угнивенко Никифор Михайлович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Угнивенко Михаил Степанович

Мать: Угнивенко Анна Яковлевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
После 1872

Жена: Угнивенко Олимпиада Ивановна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1872

Сын: Угнивенко Никита Никифорович

Мать ребёнка: Угнивенко Анна Иосифовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
16.07.1873

Дочь: Ефимия Никифоровна

Мать ребёнка: Угнивенко Олимпиада Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
07.07.1875

Сын: Угнивенко Прокофий Никифорович

Мать ребёнка: Угнивенко Олимпиада Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Угнивенко Анна Иосифовна

Смерть
Неизвестно
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