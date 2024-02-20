Угнивенко Анна Яковлевна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение ребёнка
1832
Дочь: Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Угнивенко Михаил Степанович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1835
Сын: Угнивенко Яков Михайлович
Отец ребёнка: Угнивенко Михаил Степанович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1838
Сын: Угнивенко Никифор Михайлович
Отец ребёнка: Угнивенко Михаил Степанович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1844
Сын: Угнивенко Ефим Михайлович
Отец ребёнка: Угнивенко Михаил Степанович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Елена Михайловна
Отец ребёнка: Угнивенко Михаил Степанович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Ковтун Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Угнивенко Михаил Степанович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно