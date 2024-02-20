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Угнивенко Анна Яковлевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Ксения Михайловна

Отец ребёнка: Угнивенко Михаил Степанович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1835

Сын: Угнивенко Яков Михайлович

Отец ребёнка: Угнивенко Михаил Степанович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1838

Сын: Угнивенко Никифор Михайлович

Отец ребёнка: Угнивенко Михаил Степанович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1844

Сын: Угнивенко Ефим Михайлович

Отец ребёнка: Угнивенко Михаил Степанович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Елена Михайловна

Отец ребёнка: Угнивенко Михаил Степанович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Ковтун Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Угнивенко Михаил Степанович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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