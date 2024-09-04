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Алгазин Козьма Ипатьевич

Место рождения

Тобольская губ. д.Устьлогатское

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Алгазин Ипат Трофимович

Мать: Алгазина Настасья

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Маланья Николаевна (Никоновна)

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Алгазина) Зеновия Козьмовна

Мать ребёнка: Алгазина Маланья Николаевна (Никоновна)

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Алгазина) Марья Козьмовна

Мать ребёнка: Алгазина Маланья Николаевна (Никоновна)

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Алгазина) Василиса Козьмовна

Мать ребёнка: Алгазина Маланья Николаевна (Никоновна)

Рождение ребёнка
1840

Сын: Алгазин Филипп Козьмич

Мать ребёнка: Алгазина Маланья Николаевна (Никоновна)

Рождение ребёнка
1847

Сын: Алгазин Григорий Козьмич

Мать ребёнка: Алгазина Маланья Николаевна (Никоновна)

Смерть
Неизвестно

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