Алгазин Козьма Ипатьевич
Место рожденияТобольская губ. д.Устьлогатское
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Алгазин Ипат Трофимович
Мать: Алгазина Настасья
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Алгазина) Зеновия Козьмовна
Мать ребёнка: Алгазина Маланья Николаевна (Никоновна)
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Алгазина) Марья Козьмовна
Мать ребёнка: Алгазина Маланья Николаевна (Никоновна)
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Алгазина) Василиса Козьмовна
Мать ребёнка: Алгазина Маланья Николаевна (Никоновна)
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Алгазина Маланья Николаевна (Никоновна)
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Алгазина Маланья Николаевна (Никоновна)
Смерть
Неизвестно