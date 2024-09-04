Алгазина Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Алгазин Ипат Трофимович
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Алгазин Ипат Трофимович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Алгазина) Агрипина Ипатьевна
Отец ребёнка: Алгазин Ипат Трофимович
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Алгазин Ипат Трофимович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Алгазин Евлампий Ипатьевич
Отец ребёнка: Алгазин Ипат Трофимович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Алгазин Алексей Ипатьевич
Отец ребёнка: Алгазин Ипат Трофимович
Смерть
Неизвестно