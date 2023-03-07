Медвѣдевъ Гавріилъ
Место рождения
Дата рождения1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Медвѣдевъ Степанъ
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Марія
Мать ребёнка: Медвѣдева Ирина
Рождение ребёнка
09.12.1881
Сын: Медвѣдевъ Павелъ
Мать ребёнка: Медвѣдева Ирина
Рождение ребёнка
13.12.1885
Сын: Медвѣдевъ Стефанъ
Мать ребёнка: Медвѣдева Ирина
Рождение ребёнка
22.07.1889
Сын: Медвѣдевъ Илія
Мать ребёнка: Медвѣдева Ирина
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Медвѣдева Ирина