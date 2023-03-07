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Медвѣдевъ Гавріилъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1857

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Медвѣдевъ Степанъ

Мать: Медвѣдева Авдотья Карпова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Марія

Мать ребёнка: Медвѣдева Ирина

Рождение ребёнка
09.12.1881

Сын: Медвѣдевъ Павелъ

Мать ребёнка: Медвѣдева Ирина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.12.1885

Сын: Медвѣдевъ Стефанъ

Мать ребёнка: Медвѣдева Ирина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.07.1889

Сын: Медвѣдевъ Илія

Мать ребёнка: Медвѣдева Ирина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медвѣдева Ирина

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