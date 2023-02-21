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Маслов Михаил Павлов

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Место рождения

Рязанская губерния, Михайловский уезд, д. Захарьинские Выселки

Дата рождения

1884

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рязанская губерния, Михайловский уезд, д. Захарьинские Выселки
Рождение ребёнка
11.10.1926

Дочь: Гуревич Анна Михайловна

Мать ребёнка: Пелагея Сергеева

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Сергеева

Работа или профессия
Неизвестно
ремонто- механических мастерских Октябрьской железной дороги слесарем
Смерть
1936
Москва, город федерального значения Москва
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