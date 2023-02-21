Маслов Михаил Павлов
Место рожденияРязанская губерния, Михайловский уезд, д. Захарьинские Выселки
Дата рождения1884
Дата смерти1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рязанская губерния, Михайловский уезд, д. Захарьинские Выселки
Рождение ребёнка
11.10.1926
Дочь: Гуревич Анна Михайловна
Мать ребёнка: Пелагея Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Сергеева
Работа или профессия
Неизвестно
ремонто- механических мастерских Октябрьской железной дороги слесарем
Смерть
1936