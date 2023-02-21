Сагида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сагида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

05.05.1881

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Мухупзямал Абдулнафикова

Отец ребёнка: Абдулнафик Аббязов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1851

Сын: Афлятун Абдулнафиков

Отец ребёнка: Абдулнафик Аббязов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Мухибзямал Абдулнафикова

Отец ребёнка: Абдулнафик Аббязов

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
05.05.1881
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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