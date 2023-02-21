Сагида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти05.05.1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Мухупзямал Абдулнафикова
Отец ребёнка: Абдулнафик Аббязов
Рождение ребёнка
1851
Сын: Афлятун Абдулнафиков
Отец ребёнка: Абдулнафик Аббязов
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Мухибзямал Абдулнафикова
Отец ребёнка: Абдулнафик Аббязов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.05.1881