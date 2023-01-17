Абдулнафик Аббязов
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Аббяз Дусеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Мухупзямал Абдулнафикова
Мать ребёнка: Сагида
Рождение ребёнка
1851
Сын: Афлятун Абдулнафиков
Мать ребёнка: Сагида
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Мухибзямал Абдулнафикова
Мать ребёнка: Сагида
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно