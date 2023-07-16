Кокотенко Павел Денисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кокотенко Денис Петрович
Мать: Кокотенко жена Дениса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кокотенко Галина Павловна
Мать ребёнка: Кокотенко Мария денисова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кокотенко Михаил Павлович
Мать ребёнка: Кокотенко Мария денисова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кокотенко Мария денисова
Смерть
Неизвестно