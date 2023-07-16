Кокотенко Павел Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокотенко Павел Денисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кокотенко Денис Петрович

Мать: Кокотенко жена Дениса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кокотенко Галина Павловна

Мать ребёнка: Кокотенко Мария денисова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокотенко Михаил Павлович

Мать ребёнка: Кокотенко Мария денисова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокотенко Мария денисова

Смерть
Неизвестно

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