Кокотенко Мария денисова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кокотенко Галина Павловна
Отец ребёнка: Кокотенко Павел Денисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кокотенко Михаил Павлович
Отец ребёнка: Кокотенко Павел Денисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно