Кокотенко Мария денисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокотенко Мария денисова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кокотенко Галина Павловна

Отец ребёнка: Кокотенко Павел Денисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокотенко Михаил Павлович

Отец ребёнка: Кокотенко Павел Денисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокотенко Павел Денисович

Смерть
Неизвестно

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