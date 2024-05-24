Бакланова (Исупова) Людмила Леонидовна 22.04.1958 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бакланова (Исупова) Людмила Леонидовна

Место рождения

Мегион, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

22.04.1958

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1958

Отец: Исупов Леонид Михайлович

Мать: Исупова (Бучельникова) Исанья Филимоновна

Мегион, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
11.09.1979

Сын: Бакланов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Бакланов Александр Владимирович

Мегион, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
22.08.1983

Дочь: Бакланова Юлия Александровна

Отец ребёнка: Бакланов Александр Владимирович

Мегион, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
25.02.1993

Дочь: Любицкая (Бакланова) Ксения Александровна

Отец ребёнка: Бакланов Александр Владимирович

Ныда, Надымский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ

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