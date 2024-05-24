Бакланова (Исупова) Людмила Леонидовна
Место рождения
Дата рождения22.04.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1958
Рождение ребёнка
11.09.1979
Сын: Бакланов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Бакланов Александр Владимирович
Рождение ребёнка
22.08.1983
Дочь: Бакланова Юлия Александровна
Отец ребёнка: Бакланов Александр Владимирович
Рождение ребёнка
25.02.1993
Дочь: Любицкая (Бакланова) Ксения Александровна
Отец ребёнка: Бакланов Александр Владимирович
Ныда, Надымский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ