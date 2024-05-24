Бакланов Александр Владимирович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бакланов Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Васянин Владимир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1979

Сын: Бакланов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Бакланова (Исупова) Людмила Леонидовна

Мегион, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
22.08.1983

Дочь: Бакланова Юлия Александровна

Мать ребёнка: Бакланова (Исупова) Людмила Леонидовна

Мегион, город Мегион, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
25.02.1993

Дочь: Любицкая (Бакланова) Ксения Александровна

Мать ребёнка: Бакланова (Исупова) Людмила Леонидовна

Ныда, Надымский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Смерть
2007

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