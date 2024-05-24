Бакланов Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2007
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Васянин Владимир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1979
Сын: Бакланов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Бакланова (Исупова) Людмила Леонидовна
Рождение ребёнка
22.08.1983
Дочь: Бакланова Юлия Александровна
Мать ребёнка: Бакланова (Исупова) Людмила Леонидовна
Рождение ребёнка
25.02.1993
Дочь: Любицкая (Бакланова) Ксения Александровна
Мать ребёнка: Бакланова (Исупова) Людмила Леонидовна
Ныда, Надымский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Смерть
2007