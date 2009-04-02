Салахов Талгат Мансурович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1959
Дата смерти02.04.2009
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1959
Отец: Салахов Мансур Хаертдинович
Мать: Бибигаян
Рождение ребёнка
05.04.1988
Дочь: Салахова Лейсан Талгатовна
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.03.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Салахова Наиля Завдатовна
Смерть
02.04.2009