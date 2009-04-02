Салахов Талгат Мансурович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСалахов Талгат Мансурович

Салахов Талгат Мансурович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1959

Дата смерти

02.04.2009

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1988 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1959

Отец: Салахов Мансур Хаертдинович

Мать: Бибигаян

Рождение ребёнка
05.04.1988

Дочь: Салахова Лейсан Талгатовна

Мать ребёнка: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.03.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салахова Наиля Завдатовна

Смерть
02.04.2009
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close