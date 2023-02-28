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Павел Назаров

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Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: Назарий (Азар) Семёнов

Мать: Наталия Филиппова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.10.1897

Дочь: Анастасия Павлова

Мать ребёнка: Евдокия Игнатова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.12.1899

Дочь: Евгения Павлова

Мать ребёнка: Евдокия Игнатова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.10.1902

Сын: Иван Павлов

Мать ребёнка: Евдокия Игнатова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Игнатова

Смерть
Неизвестно
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