Павел Назаров
Место рождения
Дата рожденияДо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883
Отец: Назарий (Азар) Семёнов
Мать: Наталия Филиппова
Рождение ребёнка
18.10.1897
Дочь: Анастасия Павлова
Мать ребёнка: Евдокия Игнатова
Рождение ребёнка
17.12.1899
Дочь: Евгения Павлова
Мать ребёнка: Евдокия Игнатова
Рождение ребёнка
12.10.1902
Сын: Иван Павлов
Мать ребёнка: Евдокия Игнатова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Игнатова
Смерть
Неизвестно