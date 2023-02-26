Евдокия Игнатова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.10.1897
Дочь: Анастасия Павлова
Отец ребёнка: Павел Назаров
Рождение ребёнка
17.12.1899
Дочь: Евгения Павлова
Отец ребёнка: Павел Назаров
Рождение ребёнка
12.10.1902
Сын: Иван Павлов
Отец ребёнка: Павел Назаров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Назаров
Смерть
Неизвестно