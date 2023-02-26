Евдокия Игнатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Игнатова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

До 1883 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
18.10.1897

Дочь: Анастасия Павлова

Отец ребёнка: Павел Назаров

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.12.1899

Дочь: Евгения Павлова

Отец ребёнка: Павел Назаров

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.10.1902

Сын: Иван Павлов

Отец ребёнка: Павел Назаров

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Назаров

Смерть
Неизвестно
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