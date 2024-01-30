Вазилов Виктор Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вазилов Виктор Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вазилова Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Вазилова Надежда Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вазилова Надежда Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1985

Дочь: Фурман (Вазилова) Екатерина Викторовна

Мать ребёнка: Вазилова Надежда Сергеевна

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