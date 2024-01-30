Вазилов Виктор Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вазилова Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Вазилова Надежда Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1985
Дочь: Фурман (Вазилова) Екатерина Викторовна
Мать ребёнка: Вазилова Надежда Сергеевна