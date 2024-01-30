Вазилова Надежда Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вазилова Надежда Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вазилова Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Вазилов Виктор Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вазилов Виктор Дмитриевич

Рождение ребёнка
25.09.1985

Дочь: Фурман (Вазилова) Екатерина Викторовна

Отец ребёнка: Вазилов Виктор Дмитриевич

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