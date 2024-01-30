Вазилова Надежда Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вазилова Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Вазилов Виктор Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.09.1985
Дочь: Фурман (Вазилова) Екатерина Викторовна
Отец ребёнка: Вазилов Виктор Дмитриевич