Брюзгина Ирина (Арина) Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брюзгина Ирина (Арина) Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1883 и 1900

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1883 и 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Анастасия Антоновна

Отец ребёнка: Брюзгин Антон Александрович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Анна Антоновна

Отец ребёнка: Брюзгин Антон Александрович

Рождение ребёнка
01.05.1914 ст.

Сын: Брюзгин Георгий Антонович

Отец ребёнка: Брюзгин Антон Александрович

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Мария Антоновна

Отец ребёнка: Брюзгин Антон Александрович

Рождение ребёнка
21.10.1919

Сын: Брюзгин Дмитрий Антонович

Отец ребёнка: Брюзгин Антон Александрович

Тигрицкое, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1922

Сын: Брюзгин Михаил Антонович

Отец ребёнка: Брюзгин Антон Александрович

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Брюзгин Антон Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брюзгин Антон Александрович

Место жительства
Неизвестно
Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Похороны
После 1963
Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
1963
Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
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