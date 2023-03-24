Брюзгина Ирина (Арина) Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1883 и 1900
Дата смерти1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1883 и 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Анастасия Антоновна
Отец ребёнка: Брюзгин Антон Александрович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Анна Антоновна
Отец ребёнка: Брюзгин Антон Александрович
Рождение ребёнка
01.05.1914 ст.
Сын: Брюзгин Георгий Антонович
Отец ребёнка: Брюзгин Антон Александрович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Мария Антоновна
Отец ребёнка: Брюзгин Антон Александрович
Рождение ребёнка
21.10.1919
Сын: Брюзгин Дмитрий Антонович
Отец ребёнка: Брюзгин Антон Александрович
Тигрицкое, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Брюзгин Антон Александрович
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Брюзгин Антон Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Похороны
После 1963
Смерть
1963