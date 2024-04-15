Павловский Савва Михайлович
Место рождения
Дата рождения03.12.1885 ст.
Дата смерти13.12.1885 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1885 ст.
Крещение
03.12.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
13.12.1885 ст.
Причина смерти: слаборожден
Похороны
15.12.1885 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X54W?i=703&cc=3511744&cat=1008700 | на отведенном кладбище