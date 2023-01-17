Мохонов ВОВ Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения25.09.1898
Дата смерти02.06.1943
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1898
Рождение ребёнка
18.10.1924
Дочь: Нина Ивановна
Мать ребёнка: Мохонова Татьяна Москвичева
Рождение ребёнка
08.09.1926
Дочь: Вера Ивановна
Мать ребёнка: Мохонова Татьяна Москвичева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.06.1943
Печаткино , Вологодская область