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Мохонов ВОВ Иван Иванович

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

25.09.1898

Дата смерти

02.06.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1898

Отец: Мохонов Иван Григорьевич

Мать: Мохонова Ефросинья Спиридоновна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.10.1924

Дочь: Нина Ивановна

Мать ребёнка: Мохонова Татьяна Москвичева

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.09.1926

Дочь: Вера Ивановна

Мать ребёнка: Мохонова Татьяна Москвичева

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мохонова Татьяна Москвичева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мохонова Татьяна Москвичева

Смерть
02.06.1943
Печаткино , Вологодская область
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