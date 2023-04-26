посёлок Печаткино, Свердловский район, Северный край (на 1931) — Familio

Печаткино

Свердловский район, Северный край (на 1931)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Свердловская волость
Печаткино2437214разъездРусские20343266
Печаткино2437214разъездБелоруссы111

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Свердловский район
Печаткино (2 пром. зав. с 711 раб.,4 торг. зав.,почт.-тел. аг.,телефон,общ. столовая,больница,консультац. для детей и берем.,дет. ясли,дет. сад,шк. ФЗУ,клуб,раб. библ.,пр Показать все 3864фабр.-зав. поселокЗимнее: —. Летнее: —.Зимнее: 2,5 км. Летнее: —.Зимнее: 32 км. Летнее: —.146587

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