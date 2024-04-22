Будаева (Рожкова) Евдокия Ульяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будаева (Рожкова) Евдокия Ульяновна

Место рождения

Юсово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Юсово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Будаев Александр Климентьевич

Отец ребёнка: Будаев Климентий Алексеевич

Рождение ребёнка
1819

Сын: Будаев Степан Климентьевич

Отец ребёнка: Будаев Климентий Алексеевич

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Будаева Прасковья Климентьевна

Отец ребёнка: Будаев Климентий Алексеевич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Будаева Евдокия Клименьевна

Отец ребёнка: Будаев Климентий Алексеевич

Рождение ребёнка
1827

Сын: Будаев Константин Климентьевич

Отец ребёнка: Будаев Климентий Алексеевич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №45, метрическая книга за 1827 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1827

Сын: Будаев Илья Климентьевич

Отец ребёнка: Будаев Климентий Алексеевич

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Будаева Гликерия Климентьевна

Отец ребёнка: Будаев Климентий Алексеевич

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Будаева Ксения Климентьевна

Отец ребёнка: Будаев Климентий Алексеевич

Рождение ребёнка
1839

Сын: Будаев Сергей Климентьевич

Отец ребёнка: Будаев Климентий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Будаев Климентий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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