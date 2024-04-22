Будаева (Рожкова) Евдокия Ульяновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1817
Сын: Будаев Александр Климентьевич
Отец ребёнка: Будаев Климентий Алексеевич
Рождение ребёнка
1819
Сын: Будаев Степан Климентьевич
Отец ребёнка: Будаев Климентий Алексеевич
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Будаева Прасковья Климентьевна
Отец ребёнка: Будаев Климентий Алексеевич
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Будаева Евдокия Клименьевна
Отец ребёнка: Будаев Климентий Алексеевич
Рождение ребёнка
1827
Сын: Будаев Константин Климентьевич
Отец ребёнка: Будаев Климентий Алексеевич
Рождение: запись о рождении №45, метрическая книга за 1827 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Будаев Климентий Алексеевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Будаева Гликерия Климентьевна
Отец ребёнка: Будаев Климентий Алексеевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Будаева Ксения Климентьевна
Отец ребёнка: Будаев Климентий Алексеевич
Рождение ребёнка
1839
Сын: Будаев Сергей Климентьевич
Отец ребёнка: Будаев Климентий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно