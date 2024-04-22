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Будаев Константин Климентьевич

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Будаев Климентий Алексеевич

Мать: Будаева Евдокия Ульяновна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №45, метрическая книга за 1827 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении были Федор Кокарев и Федосья Сапрыкина из Кривополянья
Смерть
Неизвестно
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