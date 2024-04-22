Будаев Константин Климентьевич
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Рождение: запись о рождении №45, метрическая книга за 1827 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
Неизвестно
Восприемниками при крещении были Федор Кокарев и Федосья Сапрыкина из Кривополянья
Смерть
Неизвестно