Фомина (Сорокина) Ксения
Место рождения
Дата рождения25.01.1872
Дата смерти23.08.1894
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1872
Отец: Сорокинъ Степанъ
Мать: Сорокина Агрипина
Бракосочетание
22.05.1888
Муж: Фоминъ Иванъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.06.1891
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Фоминъ Иванъ
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
23.08.1894
Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Причина смерти: Отъ болезни ракъ