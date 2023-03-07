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Фомина (Сорокина) Ксения

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.01.1872

Дата смерти

23.08.1894

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1872

Отец: Сорокинъ Степанъ

Мать: Сорокина Агрипина

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
22.05.1888

Муж: Фоминъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.06.1891

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Фоминъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
23.08.1894
Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Причина смерти: Отъ болезни ракъ
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