Федосья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти10.02.1877 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1813
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Спиридонова Анна Евтиховна / Евтихиевна
Отец ребёнка: Евтихий / Евстафий Ермилович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Акинфиева Акинфова Пелагея Евтиховна / Евтихиевна
Отец ребёнка: Евтихий / Евстафий Ермилович
Упоминание
1830
В ИР 1830 возраст - 38 лет, муж - Евтихий Ермилович, 34 года Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1830 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 1930 ... Показать все
Упоминание
1836
В ИР 1836 возраст - 44 года, муж - Евтихий Ермилович, 40 лет Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1836 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2096 Кол-во лист... Показать все
Упоминание
1840
В ИР 1840 возраст - 48 лет, муж - Евтихий Ермилович, 45 лет 15 двор Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. ... Показать все
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 53 года, имя - Евдокея, муж - Евтихий Ермилович, 50 лет 14 двор Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Ши... Показать все
Упоминание
1850
В ИР 1850 возраст - 57 лет 14 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2450 Кол-во листов: 1448 Даты д... Показать все
Упоминание
1855
В ИР 1855 возраст - 62 года 14 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2493 Кол-во листов: 1428 Даты ... Показать все
Упоминание
1860
В ИР 1860 возраст - 67 лет 16 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его уезда за 1860 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2565 Кол-во листов: 1434 Даты до... Показать все
Упоминание
1863
В ИР 1863 возраст - 70 лет 16 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1863 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2578 Кол-во листов: 1231 Даты д... Показать все
Упоминание
1870
В ИР 1870 возраст - 77 лет 13 двор Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 556. Оп. 111. Д. 797. Исповедные росп... Показать все
Смерть
10.02.1877 ст.
дата погребения - 12.02.1877 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 80 причина - от старости Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда з... Показать все