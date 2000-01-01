деревня Безмино, деревня Безмино, Смоленская волость, Переславский уезд (на 1905) — Familio

Безмино

Смоленская волость, Переславский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело по прошению уполномоченных от общества крестьян деревни Безмино Смоленской волости Переславского уезда, С. Н. Фомина, И. С. Астафьева о приостановлении выдела земли Показать все
Гражданское дело по иску крестьянина деревни Безьмино Смоленской волости А. Григорьева с сына Н. А. Григорьева по 2 руб. 50 коп. в месяц на содержание. 1902 г. // Гос. ар Показать все
Гражданское дело по иску крестьянки деревни Безмино Смоленской волости А. Г. Яковлевой с крестьянина Г. Маркова - 45 руб. 1904 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Р Показать все
Дело по ходатайству крестьянина Смоленской волости деревни Безмино, М. С. Астафьева, о выдаче ему ссуды в размере 225 руб. 1913 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Показать все
Дело по ходатайству собственницы отрубнова участка крестьянки Смоленской волости деревни Безмино, А. Г. Яковлевой, о выдаче ей ссуды в размере 310 руб. на раскорчевку отр Показать все
Дело по ходатайству отрубника крестьянина Смоленской волости деревни Безмино, И. С. Ступенкова о выдаче ему ссуды в размере 150 руб. на устройство хутора. 1913 г. // Гос. Показать все
Дело по ходатайству отрубника крестьянина Смоленской волости деревни Безмино, Е. Я. Фомина о выдаче ему ссуды в размере 400 руб. на постройку нового дома в селе Безмино и Показать все
Дело по ходатайству отрубника крестьянина Смоленской волости деревни Безмино, Е. Я. Фомина об оказании ему денежной помощи в размере 250 руб. 1913–1914 гг. // Гос. архив Показать все
Дело по ходатайству крестьянина Смоленской волости деревни Безмино, И. С. Сергеева о выдаче ему беспроцентной от казны ссуды в размере 240 руб. 1913–1914 гг. // Гос. архи Показать все
Дело по ходатайству крестьянки Смоленской волости деревни Безмино, А. Г Яковлевой, о выдаче ей дополнительной беспроцентной ссуды в размере 60 руб. на раскорчевку отрубно Показать все
Дело по ходатайству крестьянки Смоленской волости деревни Безмино, А. А. Ильиной о выдаче ей беспроцентной ссуды в размере 100 руб. 1914 г. // Гос. архив Ярославской обла Показать все
Дело по ходатайству отрубника крестьянина Смоленской волости деревни Безмино, И. С. Сергеева, о выдаче ему дополнительной беспроцентной от казны ссуды в размере 75 руб. н Показать все

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Переславский уезд, Смоленская волость
4625Безмина деревня17522107128

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Переславский (Переяславский) уезд
3712Безмино, д. каз.при безымянном ручье.1616176167
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