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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по прошению уполномоченных от общества крестьян деревни Безмино Смоленской волости Переславского уезда, С. Н. Фомина, И. С. Астафьева о приостановлении выдела земли Показать все
Гражданское дело по иску крестьянина деревни Безьмино Смоленской волости А. Григорьева с сына Н. А. Григорьева по 2 руб. 50 коп. в месяц на содержание. 1902 г. // Гос. ар Показать все
Гражданское дело по иску крестьянки деревни Безмино Смоленской волости А. Г. Яковлевой с крестьянина Г. Маркова - 45 руб. 1904 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Р Показать все
Дело по ходатайству крестьянина Смоленской волости деревни Безмино, М. С. Астафьева, о выдаче ему ссуды в размере 225 руб. 1913 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Показать все
Дело по ходатайству собственницы отрубнова участка крестьянки Смоленской волости деревни Безмино, А. Г. Яковлевой, о выдаче ей ссуды в размере 310 руб. на раскорчевку отр Показать все
Дело по ходатайству отрубника крестьянина Смоленской волости деревни Безмино, И. С. Ступенкова о выдаче ему ссуды в размере 150 руб. на устройство хутора. 1913 г. // Гос. Показать все
Дело по ходатайству отрубника крестьянина Смоленской волости деревни Безмино, Е. Я. Фомина о выдаче ему ссуды в размере 400 руб. на постройку нового дома в селе Безмино и Показать все
Дело по ходатайству отрубника крестьянина Смоленской волости деревни Безмино, Е. Я. Фомина об оказании ему денежной помощи в размере 250 руб. 1913–1914 гг. // Гос. архив Показать все
Дело по ходатайству крестьянина Смоленской волости деревни Безмино, И. С. Сергеева о выдаче ему беспроцентной от казны ссуды в размере 240 руб. 1913–1914 гг. // Гос. архи Показать все
Дело по ходатайству крестьянки Смоленской волости деревни Безмино, А. Г Яковлевой, о выдаче ей дополнительной беспроцентной ссуды в размере 60 руб. на раскорчевку отрубно Показать все
Дело по ходатайству крестьянки Смоленской волости деревни Безмино, А. А. Ильиной о выдаче ей беспроцентной ссуды в размере 100 руб. 1914 г. // Гос. архив Ярославской обла Показать все
Дело по ходатайству отрубника крестьянина Смоленской волости деревни Безмино, И. С. Сергеева, о выдаче ему дополнительной беспроцентной от казны ссуды в размере 75 руб. н Показать все
Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
4625Безмина деревня17522107128
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3712Безмино, д. каз.при безымянном ручье.1616176167