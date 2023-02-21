Фарутина (Игонина) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФарутина (Игонина) Валентина Петровна

Фарутина (Игонина) Валентина Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Пудочева Клавдия Панфиловна

Рождение ребёнка
09.05.1969

Дочь: Григорьева Ольга Валентиновна

Отец ребёнка: Самойлов Валентин Иванович

Димитровград, город Димитровград, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фарутин Валентин Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фарутин Владимир Валентинович

Отец ребёнка: Фарутин Валентин Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самойлов Андрей Валентинович

Отец ребёнка: Самойлов Валентин Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close