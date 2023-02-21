Фарутина (Игонина) Валентина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
09.05.1969
Дочь: Григорьева Ольга Валентиновна
Отец ребёнка: Самойлов Валентин Иванович
Димитровград, город Димитровград, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фарутин Владимир Валентинович
Отец ребёнка: Фарутин Валентин Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самойлов Андрей Валентинович
Отец ребёнка: Самойлов Валентин Иванович
Смерть
Неизвестно