Самойлов Валентин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлов Валентин Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1969

Дочь: Григорьева Ольга Валентиновна

Мать ребёнка: Фарутина Валентина Петровна

Димитровград, город Димитровград, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самойлов Андрей Валентинович

Мать ребёнка: Фарутина Валентина Петровна

Смерть
Неизвестно
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