Самойлов Валентин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1969
Дочь: Григорьева Ольга Валентиновна
Мать ребёнка: Фарутина Валентина Петровна
Димитровград, город Димитровград, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самойлов Андрей Валентинович
Мать ребёнка: Фарутина Валентина Петровна
Смерть
Неизвестно