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(Телина) Марфа
(Телина) Марфа
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Место рождения
Александровка
Дата рождения
25.06.1854
Пол
Женский
Отец
Телинъ Ѳеодоръ
1831 г.р.
Мать
Телина (Цыганова) Хіониія
1832 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
25.06.1854
Отец:
Телинъ Ѳеодоръ
Мать:
Телина Хіониія
Александровка
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