Потяркина Вера (Виринея) Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотяркина Вера (Виринея) Николаевна

Потяркина Вера (Виринея) Николаевна

avatar

Место рождения

Веегора, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

20.12.1928

Дата смерти

15.07.2013

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Веегора, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1958

Сын: Потяркин Александр Никифорович

Отец ребёнка: Потяркин Никифор Григорьевич

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1960

Дочь: Потяркина Ольга Никифоровна

Отец ребёнка: Потяркин Никифор Григорьевич

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потяркин Никифор Григорьевич

Смерть
15.07.2013
Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close