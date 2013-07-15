Потяркина Вера (Виринея) Николаевна
Место рождения
Дата рождения20.12.1928
Дата смерти15.07.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1958
Сын: Потяркин Александр Никифорович
Отец ребёнка: Потяркин Никифор Григорьевич
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Потяркина Ольга Никифоровна
Отец ребёнка: Потяркин Никифор Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.07.2013