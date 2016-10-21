Потяркин Никифор Григорьевич
Место рождения
Дата рождения23.02.1933
Дата смерти21.10.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1933
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1958
Сын: Потяркин Александр Никифорович
Мать ребёнка: Потяркина Вера (Виринея) Николаевна
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Потяркина Ольга Никифоровна
Мать ребёнка: Потяркина Вера (Виринея) Николаевна
Смерть
21.10.2016