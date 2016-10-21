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Потяркин Никифор Григорьевич

Место рождения

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

23.02.1933

Дата смерти

21.10.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1933

Отец: Потяркин Григорий (Георгий) Петрович

Мать: Потяркина Акулина (Акилина) Евдокимовна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потяркина Вера (Виринея) Николаевна

Рождение ребёнка
1958

Сын: Потяркин Александр Никифорович

Мать ребёнка: Потяркина Вера (Виринея) Николаевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1960

Дочь: Потяркина Ольга Никифоровна

Мать ребёнка: Потяркина Вера (Виринея) Николаевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
21.10.2016
Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

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