Черепанова Лукерья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепанова Лукерья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Черепанов Николай Абрамович

Отец ребёнка: Черепанов Абрам Степанович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Черепанов Марко Абрамович

Отец ребёнка: Черепанов Абрам Степанович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Авдотья Абрамовна

Отец ребёнка: Черепанов Абрам Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черепанов Абрам Степанович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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