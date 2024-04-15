Черепанова Лукерья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1843
Сын: Черепанов Николай Абрамович
Отец ребёнка: Черепанов Абрам Степанович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Черепанов Марко Абрамович
Отец ребёнка: Черепанов Абрам Степанович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Авдотья Абрамовна
Отец ребёнка: Черепанов Абрам Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно