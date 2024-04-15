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Черепанов Абрам Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Черепанов Степан Прокопьевич

Мать: Черепанова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Черепанов Николай Абрамович

Мать ребёнка: Черепанова Лукерья Ивановна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Черепанов Марко Абрамович

Мать ребёнка: Черепанова Лукерья Ивановна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Авдотья Абрамовна

Мать ребёнка: Черепанова Лукерья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черепанова Лукерья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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