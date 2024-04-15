Черепанов Абрам Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Рождение ребёнка
1843
Сын: Черепанов Николай Абрамович
Мать ребёнка: Черепанова Лукерья Ивановна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Черепанов Марко Абрамович
Мать ребёнка: Черепанова Лукерья Ивановна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Авдотья Абрамовна
Мать ребёнка: Черепанова Лукерья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно